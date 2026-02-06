|О компании
|09.02.2026
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
11:18 09.02.2026
Постановление Министерства культуры от 31 декабря 2025 г. № 155, которым скорректирована Инструкция о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующей выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству культуры, и бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства культуры, вступило в силу 6 февраля 2026 года.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено увеличение:
надбавки за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда работникам бюджетных организаций сферы культуры (за исключением работников редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство») – размер направляемых средств составляет от 17 до 32 процентов (включительно) суммы окладов этих работников (ранее – от 5 до 25 процентов);
размера средств, направляемых на надбавку за работу в отрасли работникам бюджетных организаций культуры, с 64 до 66 процентов.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.
