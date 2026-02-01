|О компании
|06.02.2026
|
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОСВОБОЖДАЕМОГО ОТ НДС ПРИ ВВОЗЕ В БЕЛАРУСЬ
16:14 06.02.2026
Постановлением Совета Министров Беларуси от 4 февраля 2026 г. № 59 уточнен перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с указом от 4 марта 2024 г. № 77.
Как сообщает Национальный правовой портал, приложение дополнено позицией «прочие вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные».
Справка Pravo.by. Согласно указу №77 при ввозе на территорию Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, включенные в перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, аналоги которых не производятся в Республике Беларусь
Постановление вступает в силу с 7 февраля 2026 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2025 г.
|
|
