ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОСВОБОЖДАЕМОГО ОТ НДС ПРИ ВВОЗЕ В БЕЛАРУСЬ


16:14 06.02.2026

Постановлением Совета Министров Беларуси от 4 февраля 2026 г. № 59 уточнен перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, освобождаемых от налога на добавленную стоимость в соответствии с указом от 4 марта 2024 г. № 77.

Как сообщает Национальный правовой портал, приложение дополнено позицией «прочие вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные».

Справка Pravo.by. Согласно указу №77 при ввозе на территорию Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, включенные в перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, аналоги которых не производятся в Республике Беларусь

Постановление вступает в силу с 7 февраля 2026 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
