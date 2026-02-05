Правительством скорректирован порядок получения лицензий на ввоз/вывоз товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением упрощен общий механизм согласования выдачи разовых лицензий. Обращение заинтересованного лица сразу направляется в МАРТ, как орган уполномоченный на выдачу лицензии. МАРТ при необходимости в дальнейшем перенаправляет его с пакетом документов согласующим государственным органам (организациям).

Также в целях регулирования объемов вывоза отходов и лома черных и цветных металлов Минпром определен органом согласующим выдачу лицензии на вывоз таких отходов.

Принятые меры будут способствовать систематизации процессов вывоза и ввоза отдельных товаров и выдачи лицензий.