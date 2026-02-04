Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О вопросах в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия".

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановление подготовлено в целях исполнения Республикой Беларусь обязательств, предусмотренных Конвенцией о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 года, и совершенствования Стратегии по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия (утверждена Постановлением Совета Министров от 19 ноября 2010 г. №1707) с учетом Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия (принята в 2022 году и является стратегическим планом реализации Конвенции по 2030 год).

Постановлением утверждается Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия. Ее цель - предотвращение сокращения численности видов диких животных и дикорастущих растений, увеличение видового разнообразия генетически и экономически ценных биологических ресурсов, обеспечение безопасного перемещения, использования и высвобождения в окружающую среду Республики Беларусь генно-инженерных организмов.

Стратегией предусмотрена реализация до 2030 года следующих задач: поддержание экологической целостности и связности природных экосистем; восстановление не менее 30% нарушенных и неэффективно используемых экологических систем; увеличение площади особо охраняемых природных территорий до 9,4% от общей площади страны, площади территорий, подлежащих специальной охране, - до 22%; поддержание генетического разнообразия природной флоры и фауны, культивируемых растений, сельскохозяйственных и домашних животных, создание и пополнение Республиканского банка ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов; сведение к минимуму влияния инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений на состояние экологических систем; минимизация негативного влияния изменения климата на биологическое и ландшафтное разнообразие; создание правового и экономического механизмов, стимулирующих рациональное использование природных ресурсов.

Постановлением также утверждается Национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2026-2030 годы. Он предусматривает мероприятия, направленные на: совершенствование правового регулирования, системы учета в области биологического разнообразия; развитие системы особо охраняемых природных территорий; предотвращение вредного воздействия на биологическое разнообразие в результате хозяйственной и иной деятельности, сохранение и устойчивое использование объектов животного и растительного мира; снижение вредного воздействия инвазивных чужеродных видов животных и растений; развитие системы информационного обеспечения деятельности по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и укрепление международного сотрудничества.

Также определены ответственные исполнители мероприятий и сроки их выполнения.

Государственным органам поручается учитывать положения Стратегии при разработке государственных программ, планов действий, схем и других документов, а также нормативных правовых актов, направленных на реализацию ее приоритетных направлений.

Координацию деятельности государственных органов, контроль за ходом реализации Национального плана и ежегодное информирование Правительства будет осуществлять Минприроды.