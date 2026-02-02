ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ДАКТИЛОСКОПИИ


09:48 03.02.2026

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации» Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом совершенствуется законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности путем пересмотра категорий лиц, которые подлежат дактилоскопированию, а также перечня государственных органов, которые ее осуществляют и имеют право на получение и использование дактилоскопической информации.

Согласно Закону, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии. Проходить дактилоскопию будут те, кто включен в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен, а также лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности.

Право на получение и использование дактилоскопической информации предоставлено органам уголовного преследования, судам, органам внутренних дел, пограничной службы, а также иным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.

Закон направлен на повышение эффективности и качества дактилоскопирования, будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3940
USD 2.8600 2.8660
RUB 3.7250 3.7320
подробнее

Конвертация в банках
на 03.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1860
EUR/RUB 90.7500 91.1000
USD/RUB 76.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте