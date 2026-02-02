Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации» Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом совершенствуется законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности путем пересмотра категорий лиц, которые подлежат дактилоскопированию, а также перечня государственных органов, которые ее осуществляют и имеют право на получение и использование дактилоскопической информации.

Согласно Закону, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии. Проходить дактилоскопию будут те, кто включен в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен, а также лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности.

Право на получение и использование дактилоскопической информации предоставлено органам уголовного преследования, судам, органам внутренних дел, пограничной службы, а также иным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность.

Закон направлен на повышение эффективности и качества дактилоскопирования, будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников.