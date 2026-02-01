Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (вопросы осуществления рыболовства и ведения рыболовного хозяйства).

Как сообщает Национальный правовой портал, проект указа подготовлен в целях:

оптимизации административных процедур;

повышения правовой определенности регулируемых отношений, связанных:

с установлением правовых основ осуществления любительского рыболовства физическими лицами на территории республики;

с ведением рыболовного хозяйства юридическими лицами путем промыслового рыболовства и организацией платного любительского рыболовства в рыболовных угодьях республики;

упрощения отдельных положений Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства.

При обсуждении дополнительно предлагалось высказать мнение относительно следующих вопросов:

введение нормы вылова на рыболова в сутки для отдельных видов рыб в экземплярах, например сом – 1 экз., судак, жерех – до 3 экз., щука – до 5 экз.; введение единого рыболовного билета; отмена экран-телевизоров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

За период обсуждения с 11 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 607 сообщений, которые рассмотрены и обобщены организатором обсуждения.