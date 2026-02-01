ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О РЕГУЛИРОВАНИИ РЫБОЛОВСТВА


11:59 02.02.2026

Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (вопросы осуществления рыболовства и ведения рыболовного хозяйства).

Как сообщает Национальный правовой портал, проект указа подготовлен в целях:

оптимизации административных процедур;

повышения правовой определенности регулируемых отношений, связанных:

с установлением правовых основ осуществления любительского рыболовства физическими лицами на территории республики;

с ведением рыболовного хозяйства юридическими лицами путем промыслового рыболовства и организацией платного любительского рыболовства в рыболовных угодьях республики;

упрощения отдельных положений Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства.

При обсуждении дополнительно предлагалось высказать мнение относительно следующих вопросов:

введение нормы вылова на рыболова в сутки для отдельных видов рыб в экземплярах, например сом – 1 экз., судак, жерех – до 3 экз., щука – до 5 экз.; введение единого рыболовного билета; отмена экран-телевизоров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

За период обсуждения с 11 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 607 сообщений, которые рассмотрены и обобщены организатором обсуждения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2026
валюта курс
EUR 3.4041
USD 2.8690
RUB 3.7348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2026
валюта курс +/-
USD 2.8690 +0.0359
RUB 3.7348 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3880
USD 2.8430 2.8550
RUB 3.7250 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1920
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 76.0000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
