|28.01.2026
Новое в законодательстве
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ С ОМАНОМ О ВЗАИМНОЙ ОТМЕНЕ ВИЗ
11:04 28.01.2026
Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с Соглашением граждане двух стран - владельцы действительных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года не превышает 90 дней.
Реализация этого международного договора будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.
