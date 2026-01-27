Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и Омана о взаимной отмене виз. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с Соглашением граждане двух стран - владельцы действительных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года не превышает 90 дней.

Реализация этого международного договора будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.