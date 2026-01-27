|О компании
|28.01.2026
Новое в законодательстве
В МИНСКЕ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК, ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ ВОЗМЕЩАЕТСЯ В 2026 ГОДУ
09:24 28.01.2026
Перечень международных специализированных выставок (ярмарок), часть расходов на участие в которых возмещается в 2026 году, утвержден решением Минского городского исполнительного комитета от 9 января 2026 г. № 54.
Как сообщает Национальный правовой портал, в документе содержится 108 мероприятий, в их числе международная специализированная выставка-конференция «UMEX» (г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты), международные выставки «AGRAVIA / АГРОС» (г. Москва Российская Федерация), «Central Asia Coating Show» (г. Астана, Республика Казахстан), «EMITT» (г. Стамбул, Турецкая Республика), Appliance & Electronics World Expo (г. Шанхай, Китайская Народная Республика) и др.
Правовой акт принят в соответствии с Положением о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. №412.
Решение вступает в силу с 28 января 2026 г. и действует по 31 декабря 2026 г.
