Перечень международных специализированных выставок (ярмарок), часть расходов на участие в которых возмещается в 2026 году, утвержден решением Минского городского исполнительного комитета от 9 января 2026 г. № 54.

Как сообщает Национальный правовой портал, в документе содержится 108 мероприятий, в их числе международная специализированная выставка-конференция «UMEX» (г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты), международные выставки «AGRAVIA / АГРОС» (г. Москва Российская Федерация), «Central Asia Coating Show» (г. Астана, Республика Казахстан), «EMITT» (г. Стамбул, Турецкая Республика), Appliance & Electronics World Expo (г. Шанхай, Китайская Народная Республика) и др.

Правовой акт принят в соответствии с Положением о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. №412.

Решение вступает в силу с 28 января 2026 г. и действует по 31 декабря 2026 г.