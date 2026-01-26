|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ГРАДПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В 2026 ГОДУ
11:37 27.01.2026
Правительством утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2026 году. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2026 г. №43 "О перечне градостроительных проектов" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает Национальный правовой портал, финансирование разработки градостроительных проектов осуществляется за счет средств республиканского бюджета. На эти цели на 2026 год предусмотрено 6 346 856 рублей.
В перечень на этот год включена разработка 12 схем комплексной территориальной организации (градостроительные проекты общего планирования) отдельных районов всех областей республики (по две схемы в каждой области) в связи с истечением сроков реализации соответствующих градостроительных проектов.
Согласно Кодексу об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в градостроительный проект общего планирования каждые пять лет до окончания срока реализации, если иное не предусмотрено законодательными актами и градостроительным проектом, вносятся изменения, либо разрабатывается новый проект в целях приведения его в соответствие с законодательством.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2026
Курсы в банках
на 27.01.2026
Конвертация в банках
на 27.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте