Правительством утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2026 году. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2026 г. №43 "О перечне градостроительных проектов" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает Национальный правовой портал, финансирование разработки градостроительных проектов осуществляется за счет средств республиканского бюджета. На эти цели на 2026 год предусмотрено 6 346 856 рублей.

В перечень на этот год включена разработка 12 схем комплексной территориальной организации (градостроительные проекты общего планирования) отдельных районов всех областей республики (по две схемы в каждой области) в связи с истечением сроков реализации соответствующих градостроительных проектов.

Согласно Кодексу об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в градостроительный проект общего планирования каждые пять лет до окончания срока реализации, если иное не предусмотрено законодательными актами и градостроительным проектом, вносятся изменения, либо разрабатывается новый проект в целях приведения его в соответствие с законодательством.