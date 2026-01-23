ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТАРИФЫ НА ЖКУ В 2026 ГОДУ


10:28 26.01.2026

Александр Лукашенко 23 января подписал указ № 33 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год". Документом установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на этот год, сообщает пресс-служба президента.

В результате платежи для населения (в расчете на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м, при нормативном потреблении услуг) повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на Br22,5.

Повышение тарифов производится в два этапа. С января - на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на Br19,37. С июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на Br3,13.

Удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих, получающих среднереспубликанскую заработную плату, в 2026 году составит 3,5%, семьи из двух пенсионеров - 7,5%.

При этом будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Их могут получить граждане и семьи при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.01.2026
валюта курс
EUR 3.3380
USD 2.8440
RUB 3.7411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8440 -0.0031
RUB 3.7411 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3550
USD 2.8460 2.8550
RUB 3.7300 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 26.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1755 1.1850
EUR/RUB 89.7000 90.0000
USD/RUB 76.1000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
