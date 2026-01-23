Принято постановление Министерства труда и социальной защиты от 24 октября 2025 г. № 126, которым утверждены 2 профессиональных стандарта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе трудового ведомства, утверждены следующие профстандарты:

деятельность по оказанию помощи (ухода) гражданам, нуждающимся в постоянной помощи (уходе);

специалист по социальной работе.

На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации (статьи 1, 19 и 61 Трудового кодекса Беларуси).

Профессиональный стандарт «Деятельность по оказанию помощи (ухода) гражданам, нуждающимся в постоянной помощи (уходе)» включает две должности служащих:

«Социальный работник» (код должности служащего согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия» – 3412-002);

«Помощник по уходу» (код должности служащего – 5322-001).

Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» (код должности служащего – 2635-006) предусматривает унификацию двух должностей служащих «Инспектор по основной деятельности» и «Специалист по социальной работе».

В связи с этим, квалификационная характеристика должности служащего «Инспектор по основной деятельности», содержащаяся в выпуске 25 Единого квалификационного справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых предоставлением социальных услуг, ветеринарной деятельностью», исключена.

В целях внедрения профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»:

если работник работает на должности служащего «Специалист по социальной работе», необходимо внести изменения в его должностную инструкцию, дополнив ее трудовыми функциями инспектора по основной деятельности (в случае их выполнения). Внесение изменений в должностную инструкцию указанных трудовых функций не будет являться изменением существенных условий труда, так как в данном случае имеет место ее приведение в соответствие с законодательством о труде.

Справочно. В случае изменения законодательства о труде условия трудового договора должны быть приведены в соответствие с законодательством о труде (статья 19 Трудового кодекса Республики Беларусь);

если работник работает на должности служащего «Инспектор по основной деятельности», следует издать приказ о приведении в соответствии с законодательством о труде наименования должности служащего (изменить наименование должности служащего «Инспектор по основной деятельности» на «Специалист по социальной работе»). В случае необходимости расширения трудовых функций, содержащихся в должностной инструкции работника, должностная инструкция пересматривается. Такое изменение наименования должности служащего и должностной инструкции также не будет являться изменением существенных условий труда в связи с приведением их в соответствие с законодательством о труде.

Справочно. Согласно пункту 9 Общих положений[1]должностные обязанности устанавливают основные, наиболее характерные для конкретной должности служащего трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или частично служащему, занимающему данную должность служащего.

Профессиональным стандартом установлены требования для присвоения квалификационных категорий по должности служащего «Специалист по социальной работе».

Работникам, имеющим присвоенные в установленном порядке квалификационные категории по должности служащего «Инспектор по основной деятельности», соответствующие квалификационные категории по должности служащего «Специалист по социальной работе» присваиваются нанимателем приказом (распоряжением) о присвоении квалификационной категории с даты вступления в силу постановления № 126 на основании протокола комиссии по присвоению квалификационных категорий.

Присвоение квалификационных категорий производится всем работникам, которым ранее были присвоены квалификационные категории по должности служащего «Инспектор по основной деятельности».

Также, нанимателю необходимо внести соответствующие изменения в локальные правовые акты (штатное расписание, положения и т.д.), трудовой договор (контракт) с работником, заключив дополнительное соглашение, внести соответствующую запись в трудовую книжку в части изменения наименования должности служащего, присвоения квалификационных категорий.

Сведения об изменении наименования должности служащего «Инспектор по основной деятельности» на «Специалист по социальной работе» согласно штатному расписанию, присвоению квалификационных категорий следует отразить в документах персонифицированного учета (форма ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении»).

Одновременно постановлением № 126 исключены квалификационные характеристики четырех должностей служащих «Инспектор по основной деятельности», «Специалист по социальной работе», «Помощник по уходу», «Социальный работник», содержащиеся в разделе «Должности служащих, занятых предоставлением социальных услуг» выпуска 25 Единого квалификационного справочника должностей служащих.

Постановление вступает в силу с 23 января 2026 г.