Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух протоколов, которыми вносятся изменения в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере от 2011 года. Соответствующий указ №29 Глава государства подписал 22 января, сообщает пресс-служба президента.

На проведение переговоров по проектам протоколов и их подписание уполномочено Правительство.