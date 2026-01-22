|О компании
23.01.2026
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ
11:48 23.01.2026
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух протоколов, которыми вносятся изменения в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере от 2011 года. Соответствующий указ №29 Глава государства подписал 22 января, сообщает пресс-служба президента.
На проведение переговоров по проектам протоколов и их подписание уполномочено Правительство.
