Новое в законодательстве

ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

09:52 23.01.2026 Александр Лукашенко 22 января подписал указ №31, которым совершенствуется деятельность таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба президента. В соответствии с документом они наделяются полномочиями по контролю в ведомственных пунктах таможенного оформления (внутри страны) наличия у иностранных перевозчиков разрешительных документов (известных как "дазволы") на проезд по территории Беларуси. Ранее было предусмотрено, что автомобильный контроль таможенными органами осуществляется только на границе. Принятие указа позволит повысить эффективность контроля за международными автомобильными перевозками в Беларуси.