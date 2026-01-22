ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ


09:52 23.01.2026

Александр Лукашенко 22 января подписал указ №31, которым совершенствуется деятельность таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом они наделяются полномочиями по контролю в ведомственных пунктах таможенного оформления (внутри страны) наличия у иностранных перевозчиков разрешительных документов (известных как "дазволы") на проезд по территории Беларуси. Ранее было предусмотрено, что автомобильный контроль таможенными органами осуществляется только на границе.

Принятие указа позволит повысить эффективность контроля за международными автомобильными перевозками в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2026
валюта курс
EUR 3.3292
USD 2.8471
RUB 3.7413
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8471 -0.0414
RUB 3.7413 +0.0216
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3280 3.3450
USD 2.8380 2.8500
RUB 3.7300 3.7420
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1730
EUR/RUB 88.6000 89.6000
USD/RUB 75.7000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте