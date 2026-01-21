ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНЭКОНОМИКИ ПОДВЕЛО ИТОГИ ПРАВОГО МОНИТОРИНГА ЗАКОНА «О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ»


09:31 22.01.2026

В ноябре-декабре 2025 г. Минэкономики организовало правовой мониторинг Закона: через «Правовой форум Беларусь» поступило 9 предложений, 2 предложения заинтересованных субъектов хозяйствования поступило на электронную почту Минэкономики, 19 предложений поступило от госорганов, бизнес-союзов и общественных объединений.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, исходя из анализа полученной информации от заинтересованных, можно выделить следующие вопросы:

1) сокращение перечня аффилированных лиц хозяйственного общества.

2) либерализация требований к совершению крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц хозяйственного общества.

3) смягчения требований к созыву и проведению общего собрания участников;

4) предоставления возможности избрания в акционерном обществе ревизора (вместо ревизионной комиссии) в связи с недостаточностью специалистов требуемой квалификации.

5) исключении императивного порядка регулирования выхода участника общества с ограниченной ответственностью, а также преимущественного права на приобретение доли (части доли) участника и предоставлении обществу с ограниченной ответственностью право самостоятельно устанавливать в уставе возможность выхода участника и преимущественного права на приобретение доли (части доли) участника.

Кроме того, дополнительного изучения и обсуждения с заинтересованными требуют следующие вопросы:

1) исключении из компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества вопроса выбора и утверждения аудиторской организации (аудитора) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором) в случае, если хозяйственное общество осуществляет выбор аудиторской организации (аудитора) посредством проведения процедур закупок в соответствии постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»;

2) предоставлении хозяйственным обществам права на установление ограничения на раскрытие информации.

3) включении в Закон норм, предусматривающих особенности деятельности советов директоров (наблюдательных советов), в которые назначены представители государства;

4) регулировании порядка исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, а также определение условий оплаты труда членов коллегиального исполнительного органа;

5) дополнительном регулировании вопросов заключения акционерных соглашений и договоров об осуществлении прав участников;

6) дистанционного голосования на общем собрании участников.

Кроме этого, потупил ряд предложений по приведению норм Закона в соответствие с нормами Гражданского кодекса Республики, Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», а также носящие уточняющий и конкретизирующий характер.

Основные выводы по результатам правового мониторинга:

• Закон соответствует основным целям его принятия;

• негативных последствий, которые возникли в процессе применения Закона, в ходе правового мониторинга не выявлено;

• Закон следует в целом признать качественным актом законодательства, отвечающим требованиям комплексного и системного регулирования деятельности хозяйственных обществ;

• правовое регулирование соответствующих отношений можно признать достаточно эффективным и комплексным;

• пробелы в правовом регулировании по результатам мониторинга, носящие неустранимый характер и требующие безотлагательного решения, не установлены.

Правовой мониторинг Закона позволил выявить резервы совершенствования процедур совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц хозяйственных обществ, а также запрос на дополнительное регулирование деятельности коллегиального исполнительного органа, корректировку компетенций органов управления.

«Учитывая, что ряд вопросов затрагивает компетенцию иных государственных органов, организаций и общественных объединений, а также изучение судебной практики, принято решение о их проработке совместно с заинтересованными. При плановой корректировке законодательства о хозяйственных обществах данные предложения могут быть рассмотрены на предмет их включения в соответствующий законопроект», - сообщили в Минэкономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2026
валюта курс
EUR 3.3807
USD 2.8885
RUB 3.7197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.8885 -0.0078
RUB 3.7197 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3790
USD 2.8750 2.8850
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1710
EUR/RUB 90.6000 90.8000
USD/RUB 77.3000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте