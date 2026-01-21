В ноябре-декабре 2025 г. Минэкономики организовало правовой мониторинг Закона: через «Правовой форум Беларусь» поступило 9 предложений, 2 предложения заинтересованных субъектов хозяйствования поступило на электронную почту Минэкономики, 19 предложений поступило от госорганов, бизнес-союзов и общественных объединений.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, исходя из анализа полученной информации от заинтересованных, можно выделить следующие вопросы:

1) сокращение перечня аффилированных лиц хозяйственного общества.

2) либерализация требований к совершению крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц хозяйственного общества.

3) смягчения требований к созыву и проведению общего собрания участников;

4) предоставления возможности избрания в акционерном обществе ревизора (вместо ревизионной комиссии) в связи с недостаточностью специалистов требуемой квалификации.

5) исключении императивного порядка регулирования выхода участника общества с ограниченной ответственностью, а также преимущественного права на приобретение доли (части доли) участника и предоставлении обществу с ограниченной ответственностью право самостоятельно устанавливать в уставе возможность выхода участника и преимущественного права на приобретение доли (части доли) участника.

Кроме того, дополнительного изучения и обсуждения с заинтересованными требуют следующие вопросы:

1) исключении из компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества вопроса выбора и утверждения аудиторской организации (аудитора) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором) в случае, если хозяйственное общество осуществляет выбор аудиторской организации (аудитора) посредством проведения процедур закупок в соответствии постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств»;

2) предоставлении хозяйственным обществам права на установление ограничения на раскрытие информации.

3) включении в Закон норм, предусматривающих особенности деятельности советов директоров (наблюдательных советов), в которые назначены представители государства;

4) регулировании порядка исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, а также определение условий оплаты труда членов коллегиального исполнительного органа;

5) дополнительном регулировании вопросов заключения акционерных соглашений и договоров об осуществлении прав участников;

6) дистанционного голосования на общем собрании участников.

Кроме этого, потупил ряд предложений по приведению норм Закона в соответствие с нормами Гражданского кодекса Республики, Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», а также носящие уточняющий и конкретизирующий характер.

Основные выводы по результатам правового мониторинга:

• Закон соответствует основным целям его принятия;

• негативных последствий, которые возникли в процессе применения Закона, в ходе правового мониторинга не выявлено;

• Закон следует в целом признать качественным актом законодательства, отвечающим требованиям комплексного и системного регулирования деятельности хозяйственных обществ;

• правовое регулирование соответствующих отношений можно признать достаточно эффективным и комплексным;

• пробелы в правовом регулировании по результатам мониторинга, носящие неустранимый характер и требующие безотлагательного решения, не установлены.

Правовой мониторинг Закона позволил выявить резервы совершенствования процедур совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц хозяйственных обществ, а также запрос на дополнительное регулирование деятельности коллегиального исполнительного органа, корректировку компетенций органов управления.

«Учитывая, что ряд вопросов затрагивает компетенцию иных государственных органов, организаций и общественных объединений, а также изучение судебной практики, принято решение о их проработке совместно с заинтересованными. При плановой корректировке законодательства о хозяйственных обществах данные предложения могут быть рассмотрены на предмет их включения в соответствующий законопроект», - сообщили в Минэкономики.