Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию под председательством С.Н.Давыдова по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности» состоялось20 января 2026 г.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения Национального центра законодательства и правовой информации и Государственного комитета по стандартизации.

Участники мероприятия уделили особое внимание компетенции Министерства транспорта и коммуникаций в части установления особенностей разработки предпроектной и проектной документации на автомобильные дороги, возведения, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, приемки их в эксплуатацию.

По итогам принятых решений соответствующие корректировки будут внесены в законопроект.

Работа над законопроектом будет продолжена.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, РУП «Главгостройэкспертиза», депутаты Палаты представителей, работники Секретариата Палаты представителей.