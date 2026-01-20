С 21 января 2026 г. вступает в силу постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 24 октября 2025 г. № 87 «О перевозках внутренним водным транспортом».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены:

Правила перевозок грузов внутренним водным транспортом;

Правила перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом.

Правилами перевозок грузов внутренним водным транспортом регулируются отношения по организации и выполнению коммерческих перевозок грузов внутренним водным транспортом юрлицами независимо от формы собственности, ИП и физлицами и устанавливаются требования к перевозке отдельных видов грузов.

Под действие данных Правил не подпадают:

суда, плавучие объекты, базы (сооружения) для стоянки судов Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной безопасности, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов, подразделений и организаций системы Министерства по чрезвычайным ситуациям, РГОО «Белорусское республиканское общество спасания на водах», органов государственной охраны,

суда, плавучие объекты и базы (сооружения) для стоянки судов, определяемые органом государственной охраны и предназначенные для использования в интересах охраняемых лиц.

Документом, в частности, установлены требования к: порядку организации и оформления перевозок грузов, заполнения перевозочных документов, подачи заявок на перевозку грузов; маркировке грузов; порядку пломбирования судов и контейнеров; определению массы грузов, предъявленных к перевозке, и др.

Что касается Правил перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, то их действие не распространяется на перевозки:

специального назначения и служебные перевозки для собственных нужд;

выполняемые пассажирскими судами в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно этим Правилам заключение договора перевозки пассажира внутренним водным транспортом удостоверяется билетом, а на туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутах – путевкой. Сдача багажа удостоверяется выдачей багажной квитанции.

Если иное не установлено законодательством, то тарифы на перевозки пассажиров, ручной клади и багажа внутренним водным транспортом устанавливаются перевозчиком.

Ряд ведомственных постановлений признается утратившим силу, в том числе:

от 29 ноября 2004 г. № 42 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа внутренним водным транспортом»;

от 26 января 2005 г. № 3 «Об утверждении Правил перевозок грузов внутренним водным транспортом».

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта Республики Беларусь.