Правительством Беларуси утверждена Стратегия управления водными ресурсами до 2040 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Цель - достижение долгосрочной водной безопасности страны, обеспечение рационального и эффективного использования водных ресурсов, создание условий их устойчивого воспроизводств

Основными задачами Стратегии являются:

развитие централизованных систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации)

повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики

улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов, предупреждение их загрязнения, засорения, истощения

совершенствование комплексных подходов по управлению водными ресурсами, в том числе в трансграничном контексте

Стратегией предусмотрено достижение к 2040 году следующих показателей:

обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения на уровне 96% и централизованными системами водоотведения на уровне 83%

доля поверхностных водных объектов, которым присвоен хороший и выше экологический статус, - 85%

возможность однократного увлажнения сельскохозяйственных земель в случае экстремальной засухи - 600 тыс. га

обеспечение прохождения на внутренних водных путях судов с осадкой 2,5 м - 60% периода навигации

оснащение гидрологических постов автоматизированными системами управления - не менее 15 постов (для наблюдения в режиме реального времени и предупреждения наступления чрезвычайных ситуаций в результате опасных природных явлений

повышение эффективности водопользования до 62,5 руб./куб.метр

Достижение цели и реализация поставленных задач будут осуществляться посредством выполнения комплекса из 35 мероприятий по 4 направлениям управления водными ресурсами:

обеспечение влагозапаса почв сельскохозяйственных земель, обводнение территорий

создание и поддержание условий для безопасного судоходства

дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах республики

содержание водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство

Координацию деятельности государственных органов и мониторинг реализации Стратегии будет осуществлять Минприроды