ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДО 2040 ГОДА


16:05 19.01.2026

Правительством Беларуси утверждена Стратегия управления водными ресурсами до 2040 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Цель - достижение долгосрочной водной безопасности страны, обеспечение рационального и эффективного использования водных ресурсов, создание условий их устойчивого воспроизводств

Основными задачами Стратегии являются:

развитие централизованных систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации)

повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики

улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов, предупреждение их загрязнения, засорения, истощения

совершенствование комплексных подходов по управлению водными ресурсами, в том числе в трансграничном контексте

Стратегией предусмотрено достижение к 2040 году следующих показателей:

обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения на уровне 96% и централизованными системами водоотведения на уровне 83%

доля поверхностных водных объектов, которым присвоен хороший и выше экологический статус, - 85%

возможность однократного увлажнения сельскохозяйственных земель в случае экстремальной засухи - 600 тыс. га

обеспечение прохождения на внутренних водных путях судов с осадкой 2,5 м - 60% периода навигации

оснащение гидрологических постов автоматизированными системами управления - не менее 15 постов (для наблюдения в режиме реального времени и предупреждения наступления чрезвычайных ситуаций в результате опасных природных явлений

повышение эффективности водопользования до 62,5 руб./куб.метр

Достижение цели и реализация поставленных задач будут осуществляться посредством выполнения комплекса из 35 мероприятий по 4 направлениям управления водными ресурсами:

обеспечение влагозапаса почв сельскохозяйственных земель, обводнение территорий

создание и поддержание условий для безопасного судоходства

дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах республики

содержание водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство

Координацию деятельности государственных органов и мониторинг реализации Стратегии будет осуществлять Минприроды
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2026
валюта курс
EUR 3.3735
USD 2.9027
RUB 3.7177
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0026
RUB 3.7177 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3770
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7070 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1660
EUR/RUB 90.9800 91.1000
USD/RUB 78.0000 78.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте