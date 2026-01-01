|О компании
|19.01.2026
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДО 2040 ГОДА
16:05 19.01.2026
Правительством Беларуси утверждена Стратегия управления водными ресурсами до 2040 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Цель - достижение долгосрочной водной безопасности страны, обеспечение рационального и эффективного использования водных ресурсов, создание условий их устойчивого воспроизводств
Основными задачами Стратегии являются:
развитие централизованных систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации)
повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики
улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов, предупреждение их загрязнения, засорения, истощения
совершенствование комплексных подходов по управлению водными ресурсами, в том числе в трансграничном контексте
Стратегией предусмотрено достижение к 2040 году следующих показателей:
обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения на уровне 96% и централизованными системами водоотведения на уровне 83%
доля поверхностных водных объектов, которым присвоен хороший и выше экологический статус, - 85%
возможность однократного увлажнения сельскохозяйственных земель в случае экстремальной засухи - 600 тыс. га
обеспечение прохождения на внутренних водных путях судов с осадкой 2,5 м - 60% периода навигации
оснащение гидрологических постов автоматизированными системами управления - не менее 15 постов (для наблюдения в режиме реального времени и предупреждения наступления чрезвычайных ситуаций в результате опасных природных явлений
повышение эффективности водопользования до 62,5 руб./куб.метр
Достижение цели и реализация поставленных задач будут осуществляться посредством выполнения комплекса из 35 мероприятий по 4 направлениям управления водными ресурсами:
обеспечение влагозапаса почв сельскохозяйственных земель, обводнение территорий
создание и поддержание условий для безопасного судоходства
дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах республики
содержание водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство
Координацию деятельности государственных органов и мониторинг реализации Стратегии будет осуществлять Минприроды
