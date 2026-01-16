Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 15 января 2026 г. № 18/1 определен перечень банков, уполномоченных обслуживать государственные программы.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень вошел 21 банк, в том числе ОАР «Сберегательный банк «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Сбер Банк», ЗАО «МТБанк» и др.

Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь признан утратившими силу, среди которых от 18 июня 2008 г. № 894/7 «Об утверждении перечня банков, уполномоченных обслуживать государственные программы» и от 2 ноября 2012 г. № 1009/15 «О межведомственном координационном совете по повышению финансовой грамотности населения».

Правовой акт принят в соответствии с указом от 16 декабря 2025 г. № 435 «О регулировании деятельности банков».

Постановление вступило в силу 18 января 2026 г.