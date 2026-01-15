|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О КРИПТОБАНКАХ И ТОКЕНАХ
12:03 16.01.2026
Александр Лукашенко 16 января подписал указ № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.
Согласно указу криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций.
Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр криптобанков Национального банка.
При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2026
Курсы в банках
на 16.01.2026
Конвертация в банках
на 16.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте