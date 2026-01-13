В Беларуси продлено разрешение производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках. Соответствующие изменения закреплены постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 31 декабря 2025 г. № 824/29.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом предусмотрено, что до 1 января 2027 г. разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами при проведении расчетов с юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов: за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию Республики Беларусь.

Постановление вступило в силу 31 декабря 2025 г.