ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ГОСУПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ


14:24 14.01.2026

Принятие Закона придаст дополнительный импульс развитию национальной туристической отрасли. Об этом заявил 13 января 2026 года Министр экономики Юрий Чеботарь, представляя в Палате Представителей Национального собрания проект Закона «Об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Глава экономического ведомства в своем докладе подробно рассказал о предлагаемых корректировках законодательства, нацеленных на его приведение в соответствие с Указом от 10 сентября 2025 г. № 329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма».

Отдельно Юрий Чеботарь остановился на ключевых изменениях Закона «О туризме».

«Первое. Понятия «туристическая индустрия», «объекты туристической индустрии» и «субъекты туристической индустрии» излагаются в новой редакции.

Второе. Понятийный аппарат дополняется термином «национальный туристический маршрут». Их формирование и продвижение предлагается также определить основным приоритетом государственного регулирования в сфере туризма.

Третье. Исходя из практики правоприменения, Закон о туризме дополняется положением о том, что Президентом могут устанавливаться особенности правового регулирования отношений в сфере туризма.

Четвертое. Национальное агентство по туризму наделяется полномочиями по заключению и реализации международных договоров Республики Беларусь.

Также расширяется компетенция Агентства в части проведения специальных мониторингов международного въездного туризма и внутреннего туризма, формирования и продвижения национальных туристических маршрутов, согласования положений о структурных подразделениях исполкомов, реализующих государственно-властные полномочия в сфере туризма.

Пятое. Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Совете Министров переименовывается в Межведомственный координационный совет по туризму при Совете Министров, уточняются его функции.

Таким образом, принятие Закона позволит реализовать решение Главы государства с 1 января 2026 г. передать полномочия по госрегулированию и проведению единой госполитики в сфере туризма Национальному агентству по туризму, создаст необходимую базу для увеличения доли сферы туризма в ВВП страны и даст дополнительный импульс развитию туристической отрасли», – отметил Министр экономики.

По итогам обсуждения законопроект был принят депутатами в первом чтении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
валюта курс
EUR 3.4038
USD 2.9164
RUB 3.7085
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4050 -0.05
USD 2.9164 -0.0128
RUB 3.7085 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 2.9150 2.9290
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1680
EUR/RUB 91.9000 92.4000
USD/RUB 78.8000 79.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте