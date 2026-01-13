|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ГОСУПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ
14:24 14.01.2026
Принятие Закона придаст дополнительный импульс развитию национальной туристической отрасли. Об этом заявил 13 января 2026 года Министр экономики Юрий Чеботарь, представляя в Палате Представителей Национального собрания проект Закона «Об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Глава экономического ведомства в своем докладе подробно рассказал о предлагаемых корректировках законодательства, нацеленных на его приведение в соответствие с Указом от 10 сентября 2025 г. № 329 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма».
Отдельно Юрий Чеботарь остановился на ключевых изменениях Закона «О туризме».
«Первое. Понятия «туристическая индустрия», «объекты туристической индустрии» и «субъекты туристической индустрии» излагаются в новой редакции.
Второе. Понятийный аппарат дополняется термином «национальный туристический маршрут». Их формирование и продвижение предлагается также определить основным приоритетом государственного регулирования в сфере туризма.
Третье. Исходя из практики правоприменения, Закон о туризме дополняется положением о том, что Президентом могут устанавливаться особенности правового регулирования отношений в сфере туризма.
Четвертое. Национальное агентство по туризму наделяется полномочиями по заключению и реализации международных договоров Республики Беларусь.
Также расширяется компетенция Агентства в части проведения специальных мониторингов международного въездного туризма и внутреннего туризма, формирования и продвижения национальных туристических маршрутов, согласования положений о структурных подразделениях исполкомов, реализующих государственно-властные полномочия в сфере туризма.
Пятое. Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Совете Министров переименовывается в Межведомственный координационный совет по туризму при Совете Министров, уточняются его функции.
Таким образом, принятие Закона позволит реализовать решение Главы государства с 1 января 2026 г. передать полномочия по госрегулированию и проведению единой госполитики в сфере туризма Национальному агентству по туризму, создаст необходимую базу для увеличения доли сферы туризма в ВВП страны и даст дополнительный импульс развитию туристической отрасли», – отметил Министр экономики.
По итогам обсуждения законопроект был принят депутатами в первом чтении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2026
Курсы в банках
на 14.01.2026
Конвертация в банках
на 14.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте