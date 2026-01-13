|О компании
Новое в законодательстве
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОБСУДИЛИ В МИНСКЕ
14:58 13.01.2026
В Минске прошла рабочая встреча, посвящённая обсуждению проекта Закона «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений», сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по имуществу, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Верховного суда и Аппарата Совета Министров.
В ходе мероприятия рассматривались ключевые положения законопроекта, направленные на совершенствование правового регулирования в сфере земельных отношений. Особое внимание было уделено вопросам перехода прав на земельные участки.
Результаты обсуждения будут учтены при доработке проекта закона ко второму чтению.
3 октября 2025 года проект Закона принят в первом чтении.
