НАДБАВКА ИМПОРТЕРА СНИЖЕНА ДО 20%: МИНСЕЛЬХОЗПРОД РАЗЪЯСНИЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


10:57 12.01.2026

Постановлением Совета Министров Беларуси от 29 декабря 2025 г. №783 внесены изменения в постановление №985. В частности - снижен размер предельной максимальной надбавки импортера с 25% до 20%.

Минсельхозпрод разъяснил новые правила ценообразования для агропрома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, случае, если размер надбавки импортера превышает 20%, цены на остатки товаров, сложившиеся на дату вступления в силу указанного постановления, должны быть приведены в соответствие с постановлением № 783.

Приведение отпускных цен в соответствие с постановлением №783 заключается только в приведении в соответствие размера надбавки импортера, с обновлением экономических расчетов, подтверждающих уровень этих цен, и прейскуранта.

Кроме того, из ценового регулирования постановления № 985 выведены полнокомплектные транспортные средства, машины и оборудование, предназначенные для реализации субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства. Таким образом, с 1 января 2026 г. действие постановления № 985 распространяется исключительно на запасные части, узлы и агрегаты, предназначенные для реализации субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства.

В целях однообразного подхода в качестве перечня транспортных средств, машин и оборудования, на запасные части, узлы и агрегаты к которым сохранено ценовое регулирование по постановлению № 985, используется перечень продукции, цены на которую регулируются постановлением Совмина от 28 июля 2021 г. № 434 «О регулировании цен» без учета кодов продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности».

В Минсельхозпроде обратили внимание, что по постановлению № 985 на запасные части, узлы и агрегаты ценовое регулирование сохранено независимо от страны их происхождения.
