Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА ГРАЖДАН


10:56 09.01.2026

В Беларуси скорректированы административные процедуры с учетом практики их применения, а также изменений законодательных актов. Александр Лукашенко 9 января подписал соответствующий Указ № 5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".

Как сообщает пресс-служба Президента, документ направлен на снижение административной нагрузки на граждан, оптимизацию и упрощение значительного числа процедур. Изменения внесены на комплексной основе и с учетом предложений общественности, широкого круга заинтересованных органов и организаций.

В частности, для удобства граждан сокращается количество запрашиваемых документов по более чем 100 административным процедурам. Например, при предоставлении документов, подтверждающих плату за осуществление ряда процедур, более полно будут использоваться возможности ЕРИП. Значительная часть сведений будет запрашиваться государственными органами самостоятельно. Исключаются процедуры, утратившие свою актуальность, в том числе вследствие автоматизации взаимодействия между государственными органами. Так, исключается необходимость получения родителями справок, связанных с обеспеченностью детей путевками за счет бюджетных средств. Соответствующие сведения будут автоматически запрашиваться из единой системы учета таких детей Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Кроме того, уменьшаются сроки осуществления ряда административных процедур. В частности, сокращается с 1 месяца до 20 календарных дней срок выдачи подписанного акта проверки осуществления консервации незавершенного строительства.

В то же время, для более полной реализации гражданами своих прав закрепляются новые административные процедуры. Например, речь идет о получении согласия органа опеки на отчуждение жилого помещения в интересах находящегося на государственном обеспечении несовершеннолетнего ребенка.

В целях усиления правовой защищенности граждан для осуществления отдельных процедур вводятся дополнительные документы. Например, для сделок с государственной регистрацией недвижимого имущества, влекущих возникновение права общей совместной собственности супругов.
