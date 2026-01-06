|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.01.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ Ж/Д ТРАНСПОРТА ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
12:48 08.01.2026
Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию под председательством Ю.А.Панфилова состоялось 6 января 2026 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, в ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта».
В частности, участники рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся:
требований к лицам, принимаемым на работу в организации железнодорожного транспорта;
медицинского обеспечения работников железнодорожного транспорта;
предоставления права управления транспортными средствами железнодорожного транспорта.
Работа над законопроектом будет продолжена.
В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Национального центра законодательства и правовой информации, государственного объединения «Белорусская железная дорога», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.01.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2026
Курсы в банках
на 08.01.2026
Конвертация в банках
на 08.01.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте