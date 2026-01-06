Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию под председательством Ю.А.Панфилова состоялось 6 января 2026 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, в ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта».

В частности, участники рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся:

требований к лицам, принимаемым на работу в организации железнодорожного транспорта;

медицинского обеспечения работников железнодорожного транспорта;

предоставления права управления транспортными средствами железнодорожного транспорта.

Работа над законопроектом будет продолжена.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Национального центра законодательства и правовой информации, государственного объединения «Белорусская железная дорога», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.