ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ»


17:00 06.01.2026

Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании вступительной кампании». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на то, чтобы обеспечить равные возможности абитуриентам при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе.

Указом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, а также утвержден ее постоянный состав.

Комиссия наделена полномочиями по контролю за проведением университетских олимпиад, дающих право на льготное поступление в вузы, которые проводят такие олимпиады.

В состав комиссии, председателем которой назначена Заместитель Премьер-министра Наталья Петкевич, вошли представители Совета Республики и Палаты представителей, а также органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций.

Указом также актуализируются отдельные положения правил приема лиц для получения высшего и среднего специального образования. В частности, для поступления в вуз на заочную (дистанционную) форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования.

Кроме того, уточняются категории лиц, которые имеют льготы при зачислении в учреждения образования в связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел.

Вводится профильное испытание по учебному предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории», поскольку эту дисциплину в 10-11-х классах изучают вместо дисциплины «История Беларуси».
