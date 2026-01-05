Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается продление по 31 декабря 2027 года срока действия указа № 126 "Об открытии специальных счетов". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В документе также актуализирован перечень строительных организаций, имеющих право на открытие таких счетов.

Согласно указу № 126 отдельным строительным организациям, находящимся в тяжелом финансовом состоянии, разрешено открывать специальные счета для аккумулирования целевых и текущих авансов. Для обеспечения эффективного использования таких авансов установлены ограничения по обращению взыскания на денежные средства, имеющиеся на данных счетах.

Указ направлен на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу строительных организаций, в том числе на стратегически важных и значимых объектах, своевременную выплату ими заработной платы, выполнение обязательств перед бюджетом и фондом социальной защиты населения.