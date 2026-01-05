ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ДЕЙСТВИЕ УКАЗА ОБ ОТКРЫТИИ СПЕЦСЧЕТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОДЛЕНО ДО КОНЦА 2027 ГОДА


10:38 06.01.2026

Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается продление по 31 декабря 2027 года срока действия указа № 126 "Об открытии специальных счетов". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В документе также актуализирован перечень строительных организаций, имеющих право на открытие таких счетов.

Согласно указу № 126 отдельным строительным организациям, находящимся в тяжелом финансовом состоянии, разрешено открывать специальные счета для аккумулирования целевых и текущих авансов. Для обеспечения эффективного использования таких авансов установлены ограничения по обращению взыскания на денежные средства, имеющиеся на данных счетах.

Указ направлен на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу строительных организаций, в том числе на стратегически важных и значимых объектах, своевременную выплату ими заработной платы, выполнение обязательств перед бюджетом и фондом социальной защиты населения.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2026
валюта курс
EUR 3.4399
USD 2.9444
RUB 3.6725
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2026
валюта курс +/-
USD 2.9444 +0.0417
RUB 3.6725 -0.0333
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4300
USD 2.9420 2.9550
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1700
EUR/RUB 93.8000 95.0000
USD/RUB 80.8000 81.5000
подробнее
