В Беларуси комплексно обновили регулирование игорного бизнес. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «О порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса», сообщает Telegram-канал Правительства.

Документ подготовлен в целях приведения законодательства в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. №226 «О деятельности в сфере игорного бизнеса».

Постановлением комплексно регулируются вопросы осуществления деятельности в этой сфере и в этих целях им устанавливается порядок:

осуществления такой деятельности по содержанию казино, зала игровых автоматов и направления их на техническое освидетельствование, тотализатора, букмекерской конторы, виртуального игорного заведения и требования к нему;

функционирования специальной компьютерной кассовой системы, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, и мониторингового центра по ее обслуживанию;

ведения Государственного реестра моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь.

Одновременно постановлением, в частности:

- Для юридических лиц, организующих или проводящих азартные игры посредством виртуального игорного заведения, определяется размер денежных средств, наличие которых должно быть обеспечено на специальном счете, который должен составлять 90 000 базовых величин, а при организации или проведении только букмекерских онлайн-игр или онлайн-игр тотализатора - 20 000 базовых величин. Данный специальный счет предназначен для своевременного перечисления организатором азартных игр выигрышей, а также уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных платежей;

- Уточняется порядок осуществления расчетов с использованием криптовалюты, а также проверки у посетителей игорного заведения документов, удостоверяющих личность;

- С учетом практики применения законодательства в этой сфере уточняются отдельные нормы по сравнению с действующими в настоящее время.

Постановление вступает в силу с 11 марта 2026 г.