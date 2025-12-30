ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


2026 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ


10:31 05.01.2026

Александр Лукашенко подписал указ №1, которым 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ принят в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества.

Правительству с участием облисполкомов, Минского горисполкома поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Также Правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 2.9250 2.9350
RUB 3.6250 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1650
EUR/RUB 93.1600 93.9500
USD/RUB 80.1600 80.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте