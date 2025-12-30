Александр Лукашенко подписал указ №1, которым 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ принят в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества.

Правительству с участием облисполкомов, Минского горисполкома поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Также Правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.