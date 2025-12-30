|О компании
|05.01.2026
Новое в законодательстве
2026 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ
10:31 05.01.2026
Александр Лукашенко подписал указ №1, которым 2026 год объявлен Годом белорусской женщины. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ принят в целях формирования национального образа женщины-труженицы, популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества.
Правительству с участием облисполкомов, Минского горисполкома поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Также Правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению этого плана.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
