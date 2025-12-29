ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


В СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


11:12 30.12.2025

Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло заседание экспертного совета, где был рассмотрен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений». Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.

В ходе обсуждения прозвучали предложения:

предоставить больше полномочий местным органам власти при решении земельных вопросов, включая строительство сельхозобъектов на высокобалльных землях;

закрепить возможность предоставления земельных участков без аукциона семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет и нуждающимся в улучшении жилищных условий.

«Регулирование земельных отношений - это основа эффективного управления ресурсами страны. Закон должен не только упрощать процедуры, но и создавать справедливые условия для граждан и организаций. От его качества зависит развитие регионов и устойчивость экономики», - отметил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера
