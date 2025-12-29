Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло заседание экспертного совета, где был рассмотрен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений». Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.

В ходе обсуждения прозвучали предложения:

предоставить больше полномочий местным органам власти при решении земельных вопросов, включая строительство сельхозобъектов на высокобалльных землях;

закрепить возможность предоставления земельных участков без аукциона семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет и нуждающимся в улучшении жилищных условий.

«Регулирование земельных отношений - это основа эффективного управления ресурсами страны. Закон должен не только упрощать процедуры, но и создавать справедливые условия для граждан и организаций. От его качества зависит развитие регионов и устойчивость экономики», - отметил председатель Государственного комитета по имуществу Виталий Невера