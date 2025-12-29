|О компании
|30.12.2025
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП
10:51 30.12.2025
Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документом осуществлена корректировка 26 законов в различных сферах правоотношений, в том числе трех кодексов.
Конкретизируется круг физических лиц, которым адресованы нормативные предписания: либо все граждане, либо только лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо только граждане-предприниматели.
Исключается упоминание индивидуальных предпринимателей в тех нормах, которые регламентируют виды деятельности, не включенные в соответствующий перечень, определенный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2025 года № 457.
Преференции, ранее предусмотренные для микропредприятий, распространяются на организации с численностью до 50 человек.
Кроме того, в целях обеспечения системности и комплексности правового регулирования в закон был включен ряд корректировок, не связанных с трансформацией предпринимательской деятельности.
