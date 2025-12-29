ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП


10:51 30.12.2025

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам индивидуальной предпринимательской деятельности». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документом осуществлена корректировка 26 законов в различных сферах правоотношений, в том числе трех кодексов.

Конкретизируется круг физических лиц, которым адресованы нормативные предписания: либо все граждане, либо только лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо только граждане-предприниматели.

Исключается упоминание индивидуальных предпринимателей в тех нормах, которые регламентируют виды деятельности, не включенные в соответствующий перечень, определенный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2025 года № 457.

Преференции, ранее предусмотренные для микропредприятий, распространяются на организации с численностью до 50 человек.

Кроме того, в целях обеспечения системности и комплексности правового регулирования в закон был включен ряд корректировок, не связанных с трансформацией предпринимательской деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8910 2.9050
RUB 3.6600 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 92.0000 92.8000
USD/RUB 78.5000 79.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line