|29.12.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11:30 29.12.2025
В Палату представителей Правительством внесен проект закона «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности». Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Законопроектом, в частности, предусматривается оптимизация административных процедур, осуществляемых патентным органом (Национальным центром интеллектуальной собственности), для получения правовой охраны объектов права промышленной собственности, а также установление порядка регистрации в патентном органе договоров о залоге исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем по аналогии с регистрацией других договоров в данной сфере.
Правительству и Государственному комитету по науке и технологиям предоставляются полномочия на установление правового регулирования по отдельным вопросам деятельности патентного органа и патентных поверенных.
