|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РЯДОМ СТРАН
14:21 24.12.2025
Александр Лукашенко подписал законы, направленные на развитие торгово-экономических отношений с рядом стран, сообщает Telegram-канал Пул Первого.
Главой государства подписан закон о ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот международный договор направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ. Его реализация позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции ЕАЭС, создать условия для расширения экспортных поставок.
Президент также подписал закон, предусматривающий ратификацию временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, направленного на упрощение взаимной торговли.
Кроме того, ратифицирован Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Документ закрепляет основные принципы и формы такого сотрудничества, порядок оказания взаимной помощи и взаимодействия таможенных органов по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
Курсы в банках
на 24.12.2025
Конвертация в банках
на 24.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте