|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА КОНВЕНЦИЮ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕДИАЦИИ
11:29 24.12.2025
Александр Лукашенко подписал Закон «О ратификации Конвенции об учреждении Международной организации по медиации». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Этот международный договор определяет цели и задачи организации, в нем закреплены категории споров, подлежащих рассмотрению, регламентированы процедурные вопросы проведения медиации.
Главой государства также подписан Закон, которым ратифицированы протоколы о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года. В конвенциях закрепляются положения, которые позволят обеспечить принудительное исполнение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2025
Курсы в банках
на 24.12.2025
Конвертация в банках
на 24.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте