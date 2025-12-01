ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ГОСОРГАНАМИ В 2026 ГОДУ


17:05 23.12.2025

План подготовки (участия в подготовке) проектов законодательных актов республиканскими органами государственного управления в 2026 году утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2025 г. № 738.

Как сообщает Национальный правовой портал, так, документом предусмотрена подготовка законопроектов о внесении изменений в Налоговый и Жилищный кодексы, Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Также планируется подготовить Кодекс о здравоохранении и Экологический кодекс.

Будут подготовлены законопроекты о внесении изменений в законы «О Совете Министров Республики Беларусь», «О профессиональных союзах», «О государственных наградах Республики Беларусь», «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», «О рынке ценных бумаг», «О перевозке опасных грузов», «О лицензировании», «Об урегулировании неплатежеспособности» и др.

Постановление определяет также подготовку законопроектов «Об аквакультуре», «О гражданской защите» и др.

Кроме того, в план включена подготовка концепции законопроекта «О волонтерской деятельности».

Помимо этого, запланирована подготовка двух указов Главы государства, одним из которых предусмотрена корректировка Указа от 12 мая 2017 г. № 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Республиканским органам государственного управления поручено:

обеспечить своевременную и качественную подготовку проектов законодательных актов, предусмотренных планом, их согласование с заинтересованными и представление в Совет Министров Республики Беларусь в указанные сроки в установленном порядке;

при подготовке проектов законодательных актов Национальным центром законодательства и правовой информации: принимать меры по организации их подготовки; определять цели и задачи их принятия (издания), а также содержание; совместно с НЦЗПИ определять объем работ и направление этой деятельности; обеспечивать участие своих работников в подготовке проектов законодательных актов.

Постановление вступает в силу с 24 декабря 2025 г.

Справка Pravo.by

Постановление № 738 разработано на основании указа от 18 ноября 2025 г. № 400 «Об плане подготовки проектов законодательных актов на 2026 год».

Планы подготовки проектов нормативных правовых актов в 2026 году размещены на Национальном правовом портале.
