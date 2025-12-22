ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
23.12.2025   
Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН РЯД РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНПРОЦЕДУР В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ


12:24 23.12.2025

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 4 ноября 2025 г. № 97 утвержден ряд регламентов административных процедур в транспортной сфере.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом утверждены, в частности, регламенты админпроцедур:

«Получение разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении»;

«Получение (продление срока действия) свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов»;

«Получение сертификата технического контроля»;

«Получение лицензии на осуществление деятельности в области железнодорожного транспорта общего пользования»;

«Получение свидетельства о соответствии специального транспортного средства требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, от 1 сентября 1970 года на изотермический фургон – образец данного типа»;

«Получение карточки цифрового тахографа автомобильного перевозчика»;

«Выдача сертификата безопасности»;

«Получение разрешения на выход грузового вагона, не принадлежащего Белорусской железной дороге, на железнодорожные пути общего пользования»;

«Получение разрешения на проведение диагностической станцией государственного технического осмотра транспортных средств» и др.

Админпроцедуры осуществляются в отношении субъектов хозяйствования по соответствующим подпунктам единого перечня административных процедур, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.

Документом определены в том числе:

особенности осуществления админпроцедур;

документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедур, представляемые заинтересованным лицом, а также запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно;

сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедур;

вид и размер платы, взимаемой при осуществлении админпроцедур, или перечень затрат, связанных с их осуществлением;

порядок подачи (отзыва) административной жалобы.

Также постановлением № 97 установлены формы:

карты дополнительной проверки механического транспортного средства, прицепа или полуприцепа к нему;

сведений о транспортных средствах железнодорожного транспорта, с использованием которых будет осуществляться лицензируемый вид деятельности;

сведений о работниках, которые будут осуществлять лицензируемый вид деятельности.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».

Постановление № 97 вступило в силу 22 декабря 2025 г.
