Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПОДКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ


10:48 23.12.2025

Александр Лукашенко подписал указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на упрощение порядка строительства государственными предприятиями индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах, а также процесса их подключения к инженерным сетям.

В соответствии с указом государственные застройщики смогут строить такие дома (с хозпостройками к ним) на основании паспорта застройщика, без разработки проектной документации.

Кроме того, таким застройщикам предоставляется право продавать возведенные объекты (в том числе недостроенные при высокой степени готовности) на аукционе без проведения работ по их консервации и государственной регистрации в течение одного года после регистрации земельного участка, на котором они расположены.

Одновременно в указе предусмотрены условия, позволяющие эксплуатирующим организациям подключать индивидуальные жилые дома к инженерным сетям по заявкам граждан и юридических лиц (без участия застройщика). Это позволит исключить избыточное регулирование данного процесса, сократить время и стоимость выполнения этих работ, а также освободить застройщиков от выполнения несвойственных им функций.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
