Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 73 от 26 ноября 2025 года внесены изменения в регламент административной процедуры «Согласование маршрута движения автомагазина для осуществления розничной торговли на территории сельской местности», в том числе определены формы документов, необходимые для ее осуществления (заявление и маршрут движения автомагазина). Документ вступил в силу 14 декабря 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъекты торговли в разумный срок с даты вступления в силу постановления № 73 (по мнению МАРТ, в течение семи дней) должны обратиться в соответствующие уполномоченные органы за согласованием маршрутов движения автомагазинов с учетом требований указанного регламента.

В МАРТ напомнили, что субъекты, осуществляющие розничную торговлю на территории сельской местности с использованием автомагазинов, согласовывают маршрут их движения, включающий время прибытия на места их остановки и убытия, с уполномоченными органами. При этом в случае заключения договора об организации торгового обслуживания населения согласование маршрута движения не требуется.

Информация о маршруте движения автомагазинов размещается не позднее трех рабочих дней со дня согласования маршрута (заключения договора):

уполномоченными органами на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет;

субъектами торговли на их сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (при их наличии), а также в доступном для ознакомления покупателей месте на автомагазине