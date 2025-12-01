Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси от 6 октября 2025 г. № 138 утверждается Надлежащая аптечная практика взамен ранее утвержденной постановлением Минздрава от 27 декабря 2006 г. № 120.

Как сообщает Национальный правовой портал, по своей сути ее положения остались неизменными, претерпев лишь определенные редакционные правки и некоторые изменение и дополнения.

Так, требованиями обновленной НАП предусмотрены следующие основные изменения:

требование о размещении аптеки в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений) при отсутствии аптек в радиусе 500 метров дополнено изъятием. Так, указанное требование не распространяется в том числе на размещение аптек в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь;

исключено требование о необходимости наличия в аптеке не менее 2 холодильников. Теперь аптека может оснащаться в том числе холодильником, имеющим две камеры хранения, поддерживающие разные температурные режимы;

упрощены требования при оформлении информационного стенда для покупателей, размещаемого в аптеке. Так, например, исключена необходимость размещения выписки из лицензии на фармацевтическую деятельность, выписок из нормативных правовых актов;

введена обязанность хранить у лица, ответственного за введение и функционирование системы обеспечения качества, оригиналы утративших силу технологических инструкций и стандартных операционных процедур не менее 3 лет;

срок хранения изготовленных в аптеке лекарственных средств установлен в 5 календарных дней;

теперь в требовании (заявке) фармацевтический работник аптеки должен указывать помимо реализованного (отпущенного) количества лекарственного препарата, также номер серии этого лекарственного препарата;

уточняются случаи, при которых выписанный рецепт врача возвращается потребителю с объяснением почему лекарственный препарат не может быть реализован. Так, в случае отсутствия в рецепте врача штампа организации здравоохранения, учетного номера плательщика, фамилии и инициалов пациента, врача, подписи врача, печати врача, даты выписки, а также в случае отсутствия приложения к рецепту формы № 1 (при указании о его наличии) фармацевтический работник возвращает рецепт врача потребителю с пояснениями, почему лекарственный препарат по такому рецепту врача не может быть реализован;

расширяется перечень случаев, при которых по выписанному рецепту врача, несмотря на недочеты, фармацевтический работник может реализовать необходимый лекарственный препарат (например, при указании неверного срока действия рецепта врача, неполной даты рождения (год) или указания возраста пациента);

конкретизирована обязанность фармацевтического работника известить потребителя о наличии лекарственного препарата в аптеке не позднее двух рабочих дней с даты его поступления при несогласии последнего на замену лекарственного препарата или психотропного вещества, выписанного в рецепте врача под конкретным торговым наименованием, другим торговым наименованием, а также предоставлено право аптеке реализовать этот лекарственный препарат иному потребителю, если потребитель в течение месяца не обратился за ним в аптеку;

уточнена норма о необходимости соблюдения остаточного срока годности не только при реализации, но и при отпуске лекарственных препаратов больничными аптеками;

при приемочном контроле целостность первичной упаковки, ее маркировка, а также наличие инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша) проверяется в случаях, если это предусмотрено возможностями вторичной упаковки. Так в случае, если вторичная упаковка имеет «контроль первого вскрытия», то при приемочном контроле целостность первичной упаковки, ее маркировка и наличие инструкции по медицинскому применению не проверяются;

актуализирован перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов: исключены отдельные лекарственные препараты, срок регистрационного удостоверения которых в настоящее время истек (например, Диаротокан), перечень дополнен иными спиртосодержащими лекарственными препаратами, такими как Валосердин, Невромед;

из перечня лекарственных препаратов, наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих предметно-количественному учету, исключены лекарственные средства списка «А» и спирт этиловый (этанол);

актуализированы образцы этикеток на лекарственные препараты, изготовленные в аптеке.