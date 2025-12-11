|О компании
|12.12.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦСТРАХОВАНИИ И ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
13:27 12.12.2025
Александр Лукашенко 11 декабря подписал указ № 427, которым вносятся изменения в указы по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Поправки, в частности, внесены в указ от 16 января 2009 года № 40 "О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты". Так, органам фонда предоставляется право выносить решения о взыскании задолженности без нотариальной исполнительной надписи, безвозмездно использовать межведомственные информационные ресурсы и базы данных госорганов, получать информацию об абонентских номерах сети сотовой связи физических лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в бюджет ФСЗН, для направления им уведомлений и сообщений. Из полномочий фонда исключается финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения за счет средств бюджета ФСЗН.
В связи с установлением порядка уплаты обязательных страховых взносов дипломатическими работниками за супругов соответствующие изменения также внесены в указ от 15 мая 2008 года № 276 "О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь".
Кроме того, из указа от 18 мая 2020 года № 171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" исключены дублирующие нормы в части назначения пенсий, уточнена терминология указа от 27 сентября 2021 года № 367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии".
