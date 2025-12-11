Постановление Государственного комитета по имуществу от 15 мая 2025 г. № 35 «О государственной регистрации недвижимого имущества» вступило в силу 11 декабря 2025 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом, в частности, утверждена Инструкция о порядке функционирования единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Согласно Инструкции в регистре обеспечиваются:

прием, обработка, хранение информации, необходимой для функционирования регистра недвижимого имущества;

отзыв, исполнение (приостановление исполнения) принятых регистраторами, иными работниками республиканской организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, уполномоченными их руководителями на прием документов, представляемых для осуществления государственной регистрации, внесение исправлений в регистр недвижимого имущества, предоставление информации из регистра недвижимого имущества электронных документов, электронных копий документов на бумажном носителе;

хранение электронных документов, электронных копий документов на бумажном носителе.

Доступы регистраторов и уполномоченных лиц к регистру предоставляются, приостанавливаются, возобновляются, прекращаются республиканской организацией по государственной регистрации.

Утверждены также инструкции, которыми определены:

порядок заполнения гражданами и правила подписания гражданами, юрлицами и ИП заявлений о государственной регистрации объектов государственной регистрации, установленных статьей 4 Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»;

порядок выдачи свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации путем которого производится удостоверение произведенной государственной регистрации создания, изменения, прекращения существования недвижимого имущества, возникновения, перехода, прекращения права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с ним, если документ, выражающий содержание сделки, представлен регистратору в виде электронного документа или электронной копии документа на бумажном носителе, а также порядок удостоверения произведенной государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом путем совершения регистрационной надписи.

Кроме того, правовым актом установлены формы:

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации;

уведомления о внесении исправлений в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

извещения о приеме документов, представленных для осуществления государственной регистрации;

извещения об отказе в приеме документов, представленных для осуществления государственной регистрации;

извещения о приостановлении совершения регистрационного действия;

извещения об отказе в совершении регистрационного действия.

Также скорректировано постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 9 «О создании регистрационных округов».

Ряд постановлений признан утратившим силу, в том числе:

постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2004 г. № 17 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения и подписания заявления о государственной регистрации»;

постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 13 июня 2005 г. № 22 «Об утверждении форм свидетельств (удостоверений) о государственной регистрации, внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2004 г. № 1»;

постановление Государственного комитета по имуществу от 24 августа 2006 г. № 26 «О свидетельстве (удостоверении) о государственной регистрации».

Постановление № 35 принято в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».