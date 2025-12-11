ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПРОДЛИЛ ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ И ЗАРЯДНЫМ СТАНЦИЯМ


09:06 12.12.2025

Александр Лукашенко 11 декабря подписал указ № 428, которым вносятся изменения в указ № 92 от 12 марта 2020 года "О стимулировании использования электромобилей". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на продолжение развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили продлеваются до 31 декабря 2028 года, а преференции для установки и обслуживания зарядных станций - на неограниченный срок.

РУП "Белтелеком" определен вторым оператором, который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт.

Застройщикам предоставляются права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.

Документ также предусматривает отмену права на бесплатную парковку участников дорожного движения на электромобилях.
