|12.12.2025
|
|
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПРОДЛИЛ ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ И ЗАРЯДНЫМ СТАНЦИЯМ
09:06 12.12.2025
Александр Лукашенко 11 декабря подписал указ № 428, которым вносятся изменения в указ № 92 от 12 марта 2020 года "О стимулировании использования электромобилей". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на продолжение развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили продлеваются до 31 декабря 2028 года, а преференции для установки и обслуживания зарядных станций - на неограниченный срок.
РУП "Белтелеком" определен вторым оператором, который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт.
Застройщикам предоставляются права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.
Документ также предусматривает отмену права на бесплатную парковку участников дорожного движения на электромобилях.
|
