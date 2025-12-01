ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новое в законодательстве


МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА


15:34 11.12.2025

На общественное обсуждение вынесен проект Указа «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект Указа подготовлен с целью:

оптимизации административных процедур;

повышения правовой определенности регулируемых отношений, связанных с:

установлением правовых основ осуществления любительского рыболовства физическими лицами на территории республики;

ведением рыболовного хозяйства юридическими лицами путем промыслового рыболовства и организацией платного любительского рыболовства в рыболовных угодьях республики;

упрощения отдельных положений Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства.

При обсуждении дополнительно предлагается высказать мнение относительно следующих вопросов:

введение нормы вылова на рыболова в сутки для отдельных видов рыб в экземплярах, например, сом – 1 экз., судак, жерех – до 3 экз., щука – до 5 экз.;

предложения по введению единого рыболовного билета;

отмена экран-телевизоров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г. включительно.
