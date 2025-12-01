Новое в законодательстве

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА

15:34 11.12.2025 На общественное обсуждение вынесен проект Указа «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь». Как сообщает Национальный правовой портал, проект Указа подготовлен с целью: оптимизации административных процедур; повышения правовой определенности регулируемых отношений, связанных с: установлением правовых основ осуществления любительского рыболовства физическими лицами на территории республики; ведением рыболовного хозяйства юридическими лицами путем промыслового рыболовства и организацией платного любительского рыболовства в рыболовных угодьях республики; упрощения отдельных положений Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства. При обсуждении дополнительно предлагается высказать мнение относительно следующих вопросов: введение нормы вылова на рыболова в сутки для отдельных видов рыб в экземплярах, например, сом – 1 экз., судак, жерех – до 3 экз., щука – до 5 экз.; предложения по введению единого рыболовного билета; отмена экран-телевизоров. Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г. включительно.