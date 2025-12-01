|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА
15:34 11.12.2025
На общественное обсуждение вынесен проект Указа «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект Указа подготовлен с целью:
оптимизации административных процедур;
повышения правовой определенности регулируемых отношений, связанных с:
установлением правовых основ осуществления любительского рыболовства физическими лицами на территории республики;
ведением рыболовного хозяйства юридическими лицами путем промыслового рыболовства и организацией платного любительского рыболовства в рыболовных угодьях республики;
упрощения отдельных положений Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства.
При обсуждении дополнительно предлагается высказать мнение относительно следующих вопросов:
введение нормы вылова на рыболова в сутки для отдельных видов рыб в экземплярах, например, сом – 1 экз., судак, жерех – до 3 экз., щука – до 5 экз.;
предложения по введению единого рыболовного билета;
отмена экран-телевизоров.
Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г. включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
Курсы в банках
на 11.12.2025
Конвертация в банках
на 11.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе