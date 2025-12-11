|О компании
|11.12.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА 2026-2030 ГОДЫ
12:53 11.12.2025
Правительством Беларуси утверждены перечни государственных и региональных научно-технических программ на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Перечни сформированы в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 - 2030 годы. Работа по их подготовке базировалась на поручении Главы государства о повышении практикоориентированности науки.
В перечни включено 20 государственных научно-технических программ и 6 региональных научно-технических программ.
Для обеспечения эффективной коммерциализации результатов НИОК(Т)Р программы сформированы с максимальным привлечением отраслевых регуляторов в качестве заказчиков (17 из 20 ГНТП будут выполняться под отраслевой заказ).
По каждой программе определены объемы финансирования (в том числе из республиканского и местных бюджетов), а также государственные заказчики и головные организации-исполнители
Успешная реализация государственных и региональных научно-технических программ:
окажет непосредственное влияние на повышение технологического уровня и конкурентоспособности отечественной продукции (в том числе в области машиностроения, робототехники, медицины, биотехнологий и других);
увеличит инновационную активность отраслей и регионов;
обеспечит разработку и внедрение в реальном секторе экономики, военно-технологической и других сферах передовых отечественных технологий;
создаст новые производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
