Правительством Беларуси утверждены перечни государственных и региональных научно-технических программ на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Перечни сформированы в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 - 2030 годы. Работа по их подготовке базировалась на поручении Главы государства о повышении практикоориентированности науки.

В перечни включено 20 государственных научно-технических программ и 6 региональных научно-технических программ.

Для обеспечения эффективной коммерциализации результатов НИОК(Т)Р программы сформированы с максимальным привлечением отраслевых регуляторов в качестве заказчиков (17 из 20 ГНТП будут выполняться под отраслевой заказ).

По каждой программе определены объемы финансирования (в том числе из республиканского и местных бюджетов), а также государственные заказчики и головные организации-исполнители

Успешная реализация государственных и региональных научно-технических программ:

окажет непосредственное влияние на повышение технологического уровня и конкурентоспособности отечественной продукции (в том числе в области машиностроения, робототехники, медицины, биотехнологий и других);

увеличит инновационную активность отраслей и регионов;

обеспечит разработку и внедрение в реальном секторе экономики, военно-технологической и других сферах передовых отечественных технологий;

создаст новые производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции.