11.12.2025   
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА 2026-2030 ГОДЫ


12:53 11.12.2025

Правительством Беларуси утверждены перечни государственных и региональных научно-технических программ на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Перечни сформированы в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 - 2030 годы. Работа по их подготовке базировалась на поручении Главы государства о повышении практикоориентированности науки.

В перечни включено 20 государственных научно-технических программ и 6 региональных научно-технических программ.

Для обеспечения эффективной коммерциализации результатов НИОК(Т)Р программы сформированы с максимальным привлечением отраслевых регуляторов в качестве заказчиков (17 из 20 ГНТП будут выполняться под отраслевой заказ).

По каждой программе определены объемы финансирования (в том числе из республиканского и местных бюджетов), а также государственные заказчики и головные организации-исполнители

Успешная реализация государственных и региональных научно-технических программ:

окажет непосредственное влияние на повышение технологического уровня и конкурентоспособности отечественной продукции (в том числе в области машиностроения, робототехники, медицины, биотехнологий и других);

увеличит инновационную активность отраслей и регионов;

обеспечит разработку и внедрение в реальном секторе экономики, военно-технологической и других сферах передовых отечественных технологий;

создаст новые производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.12.2025
валюта курс
EUR 3.3768
USD 2.9015
RUB 3.7524
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9341 +0.0326
RUB 3.7203 -0.0321
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4390
USD 2.9360 2.9380
RUB 3.6900 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1705 1.1730
EUR/RUB 92.6000 93.0000
USD/RUB 79.1000 79.6000
подробнее