Новое в законодательстве


МИНТРАНС УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНАДЗОРА ЗА СОДЕРЖАНИЕМ АВТОДОРОГ


09:29 11.12.2025

Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 30 октября 2025 г. № 93, которым предусмотрено уточнение порядка проведения технадзора за содержанием автомобильных дорог, вступило в силу 10 декабря. Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Правовым актом, в частности, скорректирована Инструкция о порядке осуществления технического надзора за содержанием автомобильных дорог общего пользования, утвержденная постановлением ведомства от 30 марта 2018 г. № 10.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, в числе нововведений:

дополнение Инструкции положением, что при контроле за работами организаций, занимающихся дорожным хозяйством, проверяется, соблюдаются ли требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автодорог, выполнение норм техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и других обязательных технических нормативных актов;

утверждение требований к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автодорог по отдельным элементам, параметрам (проезжая часть, обочины и разделительные полосы, видимость, дорожные сооружения, технические средства организации дорожного движения, оборудование, зимнее содержание).

Кроме того, постановлением № 93 внесены изменения в Инструкцию о порядке выполнения работ по эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) автомобильных дорог общего пользования, утвержденную постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 19 июня 2019 г. № 36.

Постановление ведомства от 26 декабря 2018 г. № 29 «О требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог» признано утратившим силу.
