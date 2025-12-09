|О компании
10.12.2025
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АДВОКАТОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА С 2026 ГОДА
12:04 10.12.2025
В Беларуси утвержден новый порядок оплаты услуг адвокатов за счет бюджета с 2026 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 декабря 2025 г. № 707 «О порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены:
Положение о порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов за счет средств местного бюджета;
Положение о порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов по оказанию юридической помощи жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим в результате акта терроризма, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований либо в ходе их пресечения.
Функции контроля за расходованием бюджетных средств в соответствии с принятым правовым актом возложены на Министерство юстиции и Министерство финансов.
Ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь признается утратившим силу, в частности, от 8 августа 2007 г. № 1003 «О порядке возмещения расходов по оплате труда адвокатов за счет средств местного бюджета», от 6 февраля 2012 г. № 122 «О порядке возмещения расходов на оплату труда адвокатов по оказанию юридической помощи жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим в результате акта терроризма».
«Постановлением детализируется работа адвокатов по защите клиентов в ходе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства для определения суммы расходов, возмещаемых из местных бюджетов, усовершенствованы подходы, касающиеся порядка оплаты труда адвоката по защите клиентов по нескольким уголовным делам в один день», – проинформировали в пресс-службе Министерства юстиции.
Правовой акт вступает в силу c 1 января 2026 г.
