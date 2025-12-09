|О компании
|10.12.2025
Новое в законодательстве
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ С ОАЭ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
10:30 10.12.2025
Александр Лукашенко подписал Закон о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Этот международный договор предусматривает создание зоны свободной торговли услугами между двумя странами, определяет цели сотрудничества и закрепляет гарантии сохранения прозрачных и стабильных условий торговли.
