В Беларуси Скорректирован порядок осуществления госстройнадзора. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2025 г. № 698 «О государственном строительном надзоре».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом, в частности, утверждены:

Положение об органах государственного строительного надзора;

Положение о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;

Положение о порядке направления уведомлений о выполнении строительно-монтажных работ.

Как сообщили в пресс-службе Госстандарта, постановление № 698 направлено на консолидацию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов государственного строительного надзора, и приведение в соответствие с указами президента от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» и от 11 августа 2025 г. № 301 «О строительстве объектов сотовой связи».

По информации ведомства документом, в частности, предусмотрено уточнение:

прав органов государственного строительного надзора при осуществлении деятельности в части доступа на объекты и получения от участников строительства необходимых документов;

порядка оформления результатов деятельности: в случае выявления нарушений законодательства, не создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде оформляются требования (предписания) об устранении нарушений; выявления нарушений законодательства, создающих такую угрозу, – требования (предписания) о приостановлении выполнения работ;

перечня документов, представляемых заказчиком при обращении за выдачей заключения по построенному объекту, – исключена необходимость представлять копии платежных поручений, подтверждающих перечисление целевых отчислений на содержание органов государственного строительного надзора;

перечня объектов, на которых не осуществляется государственный строительный надзор, – дополнен объектами сотовой подвижной электросвязи высотой до 27 метров включительно;

терминологии.

Ряд постановлений Совета Министров признается утратившим силу, в том числе от 29 ноября 1999 г. № 1860 «Об органах государственного строительного надзора Республики Беларусь», от 19 октября 2006 г. № 1387 «Об утверждении перечня объектов, по которым не требуется направление уведомления о выполнении строительно-монтажных работ в органы государственного строительного надзора», от 9 августа 2013 г. № 704 «Об утверждении Положения о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации» и др.

Правовой акт принят в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности