|08.12.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С КНР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
15:32 08.12.2025
Правительство Беларуси одобрило проект соглашения между с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области развития в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №705 от 5 декабря 2025 г.
Согласно документу, Министерство экономики уполномочено:
на проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера;
на подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
|
