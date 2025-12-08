ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С КНР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ


15:32 08.12.2025

Правительство Беларуси одобрило проект соглашения между с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области развития в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №705 от 5 декабря 2025 г.

Согласно документу, Министерство экономики уполномочено:

на проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера;

на подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2025
валюта курс
EUR 3.3668
USD 2.8899
RUB 3.7726
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3609 +0.0034
USD 2.8899 +0.0132
RUB 3.7726 -0.0119
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3750
USD 2.8850 2.8900
RUB 3.7550 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1690
EUR/RUB 89.6000 89.7000
USD/RUB 76.7000 76.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line