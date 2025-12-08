Правительство Беларуси одобрило проект соглашения между с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области развития в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №705 от 5 декабря 2025 г.

Согласно документу, Министерство экономики уполномочено:

на проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера;

на подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия