МЖКХ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ


14:53 08.12.2025

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с учетом практики применения постановления № 388 и в целях ограничения выпуска в обращение товаров и упаковки, которые после утраты потребительских свойств не перерабатываются.

Проектом предусмотрено:

исключение льготы в отношении определенных видов неперерабатываемой упаковки из пластмасс для некоторых категорий социально значимых товаров (мясо, молоко, яйца, хлеб, крупы, макаронные изделия, сахар);

увеличение платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования товаров и упаковки на определенные виды упаковки из неперерабатываемых (сложноперерабатываемых) видов материалов.

Кроме того, подготовлены предложения по расширению перечня товаров и упаковки, в который дополнительно включены:

мешки и пакеты упаковочные, из химических текстильных материалов, из полос или лент или аналогичных форм из полиэтилена или полипропилена, кроме промышленной упаковки;

декоративные изделия для праздников из пластмассы, включая искусственные ели;

части кондиционеров;

группа товаров «Текстильные изделия и обувь», в которую будут входить одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также обувь из резины или пластмассы и искусственных материалов.

Документом также предлагается:

добавить льготы для производителей и поставщиков в части строительных изделий и строительных материалов, которые будут использоваться в строительной деятельности (строительстве), производстве строительных конструкций, а также организаций, использующих труд инвалидов (по аналогии с Налоговым кодексом Республики Беларусь);

пересмотреть порядок расчета процента использования отходов по льготам, указанным в подпунктах 1.7 и 1.8 приложения 11 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388, для производителей, которые используют в процессе производства определенный процент отходов, собранных на территории Республики Беларусь, или вторичных полимерных материалов, произведенных на территории Республики Беларусь.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 декабря 2025 г. включительно.
